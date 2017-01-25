稱做社運與立法不同 許毓仁：誤會大了

國民黨立委許毓仁今天說，做社會運動的真情付出，不是為了取得政權後能有所改變嗎？若取得政權後說運動跟立法是兩回事，那就誤會很大了；遺憾看不到執政者對承諾承擔與胸襟。

媒體報導，台北市議員鍾小平公布民進黨立院黨團群組對話，民進黨立委段宜康力挺同婚，試圖說服其他民進黨立委若在此議題反覆，就是把年輕選票讓給時代力量。鍾小平痛批同婚對執政黨是假議題，選票才是唯一考量。

民進黨立法院黨團總召柯建銘24日在接受媒體訪問時，針對同婚修法議題則表示，黨團沒有人對婚姻平權上有意見，只有要用民法與專法的問題；而這涉及專業性，立法就是要把政策變成法律，可行性與完整性一定要維持，「做運動跟立法不一樣」。

對此，許毓仁今天透過臉書表示，針對近日同婚截圖外流討論熱烈，誰流出去、如何流出去都不重要，政治人物追求選票不難理解，內部討論真誠流露內心想法也無可厚非。但是，在取得選票後，就忘了當初承諾，那是令人感到遺憾的。

許毓仁指出，做社會運動的真情付出，不是為了取得政權後能有所改變嗎？如果取得政權後說運動跟立法是兩回事，那就誤會很大了。在這同婚平權這件事上，「支持者把選票交給你，賦予你權力改變，你卻立場閃爍」。很遺憾的，他看不到執政者的對承諾承擔與胸襟。

許毓仁說，是啊，哪個政治人物不為選票？哪個政治人物取得權力仍然不忘初衷？1060125

(中央社)