川普下禁口令 暫停環保相關單位對外聯繫

抗議人士去年11月為了阻止油管擴建，在北達科他州和警方對峙。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)週二下令，暫停部分聯邦政府單位和外界團體的常態聯繫，媒體認為川普意圖限制政府單位和公眾的聯繫，這些單位多涉及環保議題。

根據路透社(Reuters)報導，這些被川普下達噤聲令的單位包括國家環境保護局、內政部、農業部，以及衛生和公共服務部，這些單位都和環境、氣候變遷、以及這些對自然資源和人體健康的議題。

路透社的消息來源表示，川普政府要求環保局員工不要和記者聯繫、或是發表新聞稿、或在社群媒體上發表文章。其員工也被要求不要將任何談話、會議和任何線上座談會的內容，在未來60天內透露給媒體。

法新社(AFP)也報導，川普要求所有來自國會、州長、印地安或阿拉斯加原住民首領、國家環保機構和工業團體等的來信，全部都要經過白宮執行秘書處(Office of the Executive Secretariat)審核。

但白宮新聞秘書史賓塞(Sean Spicer)說，他不清楚這個限制這些政府機關對外聯繫的事情，但他認為現在政府正在重審政策，所以他對此並不感到意外。

白宮也要求環保局暫停所有的合約和補助，並開始進行重審，環保局每年都發放價值好幾百萬的補助和合約，用來支持環保測試、環境清潔和相關研究計畫。環保局發言人表示該局正和川普團隊討論這些補助和合約，預計在1月27日前完成重審。

法新社報導，這個命令和川普之前宣布要撤銷一系列環境保護規定的承諾一致，川普認為這些規定只會減少工作機會，並增加不必要的官方程序。周二他也重啟兩個之前因被質疑會破壞環境，而遭到擱置的油管計畫。川普認為全球氣候暖化不是真的，媒體預計他會試圖擱置關於二氧化碳排放導致的暖化的研究等。

(中時電子報)