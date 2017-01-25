美專家：當一中政策被掛上問號 整個台灣被冠上問號

中國問題專家蘭普頓(左二）和前白宮亞太資深主任韋德寧出席華府智庫布魯金斯研究所座談會討論川普政府和中國19大。(江靜玲攝）

芮效儉認為，在川普政府澄清其立場前，不可能協商「一中政策」。( 江靜玲攝)

美國中國問題專家蘭普頓（David Lampton）表示，川普政府若以為中國會協商「一中原則」，無異於「幻想」；美國前駐中國大使芮效儉(Stapleton Roy)則指出，想沒有人比台灣更明白，當蔡英文說維持現狀，基本是「一中政策」，當「一中政策」被掛上問號，整個台灣被冠上問號。

蘭普頓表示，從川普和台灣蔡英文總統通電開始到川普挑戰「一中政策」，中國充滿焦慮，因為美國的「一中政策」是中國的「一中原則」，這個核心原則在中國是不可動搖的。 他指出，在這個議題上，至少有三重點，第一，台灣不是籌碼；第二，以為中國會協商「一中原則」，是「幻想」；第三，台灣必須承受中國的報復。

蘭普頓指出，有史為鑑，從1950年韓戰到1979年越戰，他認為中國仍有反擊力，「我們必須十分小心」。

美國前駐中國大使芮效儉則認為，一中政策是中美關係的基礎，如果對一中政策質疑，無異於質疑中美關係。對中國，必須先澄清這個議題，才能討論其他議題。因為中美官方關係，基於一中政策的誠信。川普政府尚不明白，無法把無法協商的議題置入想要協商的議題中。

芮效儉表示，從美國與中國協商三個聯合公報以來，時空改變許多，他認為，在川普政府澄清其立場前，不可能協商「一中政策」。

芮效儉強調，川普若想與中國商議「一中政策」必須以三公報為基準，「否則，在我看來一切都是不可能的」。他表示，目前這是中美關係一個大問號，但沒有人比台灣更明白，當蔡英文說維持現狀，基本是「一中政策」，而當「一中政策」被掛上問號，整個台灣也被冠上問號，不會有更好的未來。

前白宮亞太資深主任韋德寧（Dennis Wilder）表示，中美關係，確實需要重新校準，建立一個更平等公平的關係。在「一中政策」上，也必須把台灣的觀點納入討論，在認知台灣目前的現狀下，包括台灣的民主自由，在國際體系下，替台灣找出更多空間。

韋德寧說，毫無疑問，北京方面認為這很困難，但實際上，美國過去曾安靜的做過一些微調，不過，韋德寧表示，他不會把「一中政策」敲鑼打鼓端上抬面來重新協商。

(中時)