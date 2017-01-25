美專家：當一中政策被掛上問號 整個台灣被冠上問號
美國中國問題專家蘭普頓（David Lampton）表示，川普政府若以為中國會協商「一中原則」，無異於「幻想」；美國前駐中國大使芮效儉(Stapleton Roy)則指出，想沒有人比台灣更明白，當蔡英文說維持現狀，基本是「一中政策」，當「一中政策」被掛上問號，整個台灣被冠上問號。
蘭普頓表示，從川普和台灣蔡英文總統通電開始到川普挑戰「一中政策」，中國充滿焦慮，因為美國的「一中政策」是中國的「一中原則」，這個核心原則在中國是不可動搖的。 他指出，在這個議題上，至少有三重點，第一，台灣不是籌碼；第二，以為中國會協商「一中原則」，是「幻想」；第三，台灣必須承受中國的報復。
蘭普頓指出，有史為鑑，從1950年韓戰到1979年越戰，他認為中國仍有反擊力，「我們必須十分小心」。
美國前駐中國大使芮效儉則認為，一中政策是中美關係的基礎，如果對一中政策質疑，無異於質疑中美關係。對中國，必須先澄清這個議題，才能討論其他議題。因為中美官方關係，基於一中政策的誠信。川普政府尚不明白，無法把無法協商的議題置入想要協商的議題中。
芮效儉表示，從美國與中國協商三個聯合公報以來，時空改變許多，他認為，在川普政府澄清其立場前，不可能協商「一中政策」。
芮效儉強調，川普若想與中國商議「一中政策」必須以三公報為基準，「否則，在我看來一切都是不可能的」。他表示，目前這是中美關係一個大問號，但沒有人比台灣更明白，當蔡英文說維持現狀，基本是「一中政策」，而當「一中政策」被掛上問號，整個台灣也被冠上問號，不會有更好的未來。
前白宮亞太資深主任韋德寧（Dennis Wilder）表示，中美關係，確實需要重新校準，建立一個更平等公平的關係。在「一中政策」上，也必須把台灣的觀點納入討論，在認知台灣目前的現狀下，包括台灣的民主自由，在國際體系下，替台灣找出更多空間。
韋德寧說，毫無疑問，北京方面認為這很困難，但實際上，美國過去曾安靜的做過一些微調，不過，韋德寧表示，他不會把「一中政策」敲鑼打鼓端上抬面來重新協商。
(中時)
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