台鐵內壢站電線掉落 桃園往來中壢單線行車

台鐵內壢站電線掉落，導致列車時間延誤。(翻攝臉書粉絲頁fun臺鐵)

台鐵內壢站內第4股道電車線25日11時許因不明原因掉落，導致行駛該道1153次區間車暫時停在內壢站，旅客改搭乘1151次區間車。目前桃園、內壢、中壢區間改由單線行車，並由台鐵目前已經派出電力維修車，目前上、下行列車每列約晚15至20分。

(中時)