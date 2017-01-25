網壇王寶釧苦等18年 走出家暴重返大滿貫4強

魯西琪爆冷殺入澳網女單4強。（美聯社）

魯西琪相隔18年重返大滿貫女單4強，賽後受訪哽咽落淚。（取自澳網臉書粉絲團）

魯西琪獲勝後跪地哭泣。（美聯社）

18年，王寶釧都已經等到了薛仁貴，楊過在絕情谷底和小龍女也都重逢兩年了，魯西琪（Mirjana Lucic-Baroni）卻才再一次躋身大滿貫4強之列。也難怪這位34歲老將以6比4、3比6、6比4淘汰第5種子大普莉絲可娃（Karolina Pliskova）之後，激動得跪地落淚。

「我無法相信，這太瘋狂了。」魯西琪無法克制的哽咽著說：「我唯一能說的就是上帝真好，我還沒有辦法冷靜下來。我永遠無法忘記今天還有過去幾周，這真的讓我人生中發生的所有壞事，都變得還OK了。」

魯西琪在1999年以17歲之齡打入溫網4強的青澀模樣。（美聯社資料照）

魯西琪（左）在1999年溫網4強打滿3盤才輸給葛拉芙。（美聯社資料照）

魯西琪在1999年以17歲之齡打入溫布頓4強，雖然最後輸給了名滿天下的德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf），卻已被認為是網壇的超級新星。

但她始終沒有達到外界的期待。因為遭到父親的虐待，以及面臨財務、受傷等問題，從2003到2010年間，魯西琪幾乎在頂尖網壇銷聲匿跡。直到這一次在澳網重返大滿貫女單4強，17歲的克羅埃西亞女孩已經是34歲的輕熟女了。

「就像我之前在另一個記者會說的，關於我那些年的故事，也許再找個機會告訴大家，」魯西琪在賽後接受場邊主播訪問時，從滿臉笑容突然間哽咽的說：「但我連作夢也沒有想過，我還能再回到這裡（大滿貫4強）。」

魯西琪打入澳網4強的過程很紮實，此前已經淘汰了第3種子拉瓦絲卡（Agnieszka Radwanska）。8強賽她拖著受傷的左腿迎戰普莉絲可娃，但比起人生中遭遇的困局，左腿傷勢只算是小意思，她在決勝盤喊暫停治療後，立刻破掉對手的發球局，進而收下4強門票。

魯西琪將與小威廉絲（Serena Williams）拚搶決賽門票，看起來像是「不可能的任務」，但她能夠走到今天，每一步都已經是上天的恩賜，完全沒有得失心的壓力，誰敢說這段灰姑娘傳奇無法再走下去呢？

(中時電子報)