玩真的？ 川普確定將築「美墨長城」

川普真的要在美墨邊界建築高牆，並凍結中東諸國穆斯林前往美國的權利。（圖/美聯社）

去年競選期間，曾多次恐嚇要建造高牆防堵墨西哥的川普（Donald Trump），如今恐怕真要落實了，新官上任三把火的川普總統，在連日簽署多項行政命令後，即將開始整頓當前的移民政策。稍早之前，多家美國媒體報導，川普即將簽署一道包含建築「美墨長城」和限制中東伊斯蘭國家移民的行政命令，恐將再次引發國際爭議。

據美國紐約時報（New York Times）報導，新上任的川普總統似乎急於貫徹自己的信念，在一連發出多道行政命令後，如今又將迎來一道命令。他將落實自己在競選期間的言論，命令國土安全部（Department of Homeland Security）以聯邦經費在南部美墨邊境開始築牆，藉此消除墨西哥移民以非法偷渡方式進入美國；同時該命令也將凍結中東各伊斯蘭國家，如敘利亞、阿富汗和伊拉克等國居民申請簽證和進入美國境內的權利。如此明顯且針對性的限制，讓不少美國媒體痛批川普此舉是「赤裸裸地歧視暴力」。

川普方才在自己的推特上公布，將建造「美墨長城」。（圖/川普推特）

川普對墨西哥咄咄逼人的態度，引發墨國民眾的上街抗議。（圖/美聯社）

美墨邊界一直以來都有非法移民的問題，但以移民立國的美國，過往對於非法移民經常是睜隻眼閉隻眼，每5年、10年甚至有所謂「大赦」的方式，讓這批移民能正式納入制度內成為可用的勞動力。如今若真的在沙漠中拔地而起一條長城，恐真讓美國成為全球的笑柄。然而從911事件後，對於穆斯林的恐懼和歧視，就曾讓先前歐巴馬（Barack Obama）政府決定接納中東難民入境安置時，遭到許多州長的反彈，川普高舉「國家安全」的旗幟，以此為由來凍結中東穆斯林入境美國的權利，就是為了巧妙地避開憲法的限制。

如今高唱「美國優先」的川普，雖製造了一個就業機會返美與投資額增加的「願景」，但他的鄰國墨西哥卻彷彿被扒了數層皮，不但投資縮減、工作機會不增反減、更可能失去關稅優惠等福利，更必須面對被「隔離」的窘境，實屬全球最大「因川普受傷最深」的國家。至於這座「長城」，民主黨聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）表示，「根據官方報告，川普內閣打算建造總長約2,000英哩（約3,218.6公里）的高牆，恐怕得耗費高達140億美元（約4,493.8億台幣）的聯邦預算。」

(中時電子報)