落「櫻」繽紛迎雞年！新北12處賞櫻秘境大公開

淡水天原元宮可是著名的賞櫻聖地。（本報系資料照）

雞年到！來新北賞櫻花！雖說今年農曆年來得早，不過也是櫻花盛開期！新北市農業局估算全市全市有12處賞櫻好所在！首先是桃紅色的台灣山櫻花，緊接著是來自日本的八重櫻、昭和櫻、富士櫻、吉野櫻！話說新北淡水天原元宮可是著名的賞櫻聖地，日前還被《DailyView網路溫度計》列選為台日韓十大賞櫻景點呢！趁著農曆過年，趕快相揪好友一同來賞櫻！

2017新北市櫻花季-「我與櫻花的健康約定」。（新北市農業局提供）

新北市積極推動在地觀光旅遊，今年的賞櫻主題「我與櫻花的健康約定」，讓民眾可藉由「賞花健行、品茶品茗、生態導覽、櫻花彩繪體驗」等相關活動體驗櫻花魅力，並且結合賞櫻健行活動，讓民眾走出戶外舒展身心。

再過不久，就可以到新北市三芝欣賞美麗櫻花了。（新北市農業局提供）

新北市種植的櫻花總數逾15萬株，先有桃紅花瓣的『台灣山櫻花』在1-2月份揭開序幕，接著是有重瓣的『八重櫻』嬌豔綻放，緊接著是粉嫩色的『昭和櫻』、『富士櫻』及『吉野櫻』在3月初至3月底接力妝點這座城市。

賞櫻地點包括三芝大湖路、青山路、木屐寮及淡水滬尾櫻花大道，還有金山區的中山溫泉公園、土城區公館溝觀光步道及太極嶺、烏來區的瀑布公園、石碇區二格道路等都是賞櫻的熱門景點。

此外，金山中山溫泉公園、三峽熊空茶園、三芝青山路、石碇二格道路花苞已開始萌動，目前已有1、2成山櫻花陸續綻放，預計在2月中旬便可欣賞到桃紅花色櫻花盛開的美景。

來新北烏來來趟小旅行吧！欣賞美麗的瀑布、粉浪漫的櫻花回憶。（林宜靜 攝）

本年度櫻花季第一個開跑活動為2月5日星期日的「2017年石碇賞櫻茶事活動」，石碇二格道路每年綻放為數可觀的美麗櫻花，今年石碇區公所結合賞花健行、品茶品茗，讓參與的民眾除了欣賞櫻花風采的同時，也能夠擁有不同的假日體驗，歡迎大家一同踏上石碇區櫻花健行路！

(中時電子報)