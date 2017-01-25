童仲彥家暴 民進黨送中常會

我要評比

媒體報導台北市議員童仲彥疑似長期對妻家暴一事，民進黨發言人阮昭雄今天表示，若黨員同志確實涉及違紀之情事，傷害黨的形象，一律嚴懲，決不寬貸。

阮昭雄表示，黨秘書長洪耀福已責成組織部及台北市黨部針對此案組成調查小組進行了解，若屬實，即檢具相關事證，送中常會討論。

(中時)