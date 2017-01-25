彭博：蘋果壓川普 台幣兌美元亞洲獨強

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新台幣和台股指數過去12個月表現創亞洲最佳。外傳蘋果公司今年將發表iPhone 8。儘管美國總統川普開始兌現保護主義的競選承諾，分析師仍樂觀預期2017年資本將繼續湧入台灣。

彭博報導，去年美國總統選後美元轉強以來，新台幣是唯一兌換美元升值的亞洲貨幣。

川普（Donald Trump）開始兌現貿易保護主義的多項競選承諾，並暗示不惜傷害脆弱的台灣海峽兩岸關係。即使在這樣的背景下，分析師仍樂觀預期2017年資本將流入台灣。外資本月已投資台股15億美元，助長加權股價指數創1年半新高，新台幣匯率也創去年10月以來新高。

這種脫節的情況促成對蘋果公司（Apple Inc.）的豪賭。若蘋果iPhone訂單交付，預測將可支撐台股加權指數在未來12個月每股獲利漲20%。此外，台灣的股息收益率3.9%，僅次於澳洲，居亞洲之次。

過去台股多次牛巿背景不一。新台幣和台股指數過去12個月的表現創亞洲最佳，甚至不受美國貨幣緊縮，以及台灣最大出口巿場中國大陸成長放緩的影響。

台灣巿場成長力道出乎大部分分析師的意料之外。彭博1年前對外匯策略師進行調查，得到2016年新台幣貶值3.9%的預測中值，結果它卻升值2.4%。

蘋果是原因之一。去年發表的iPhone 7聲勢雖未若先前機型，仍激勵台灣外銷，出口連續17個月負成長後，去年7月終於翻紅，並創自2013年12月以來最強勁增速；工業生產去年也呈穩步上升趨勢。

外傳蘋果將在iPhone推出10周年的今年發表iPhone8，預測2017年台灣經濟成長將創3年新高。最新數據顯示，去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率2.58%，雖低於經濟學家先前預估，但仍創2015年首季以來新高。

台灣依市值計算的兩大龍頭企業－台灣積體電路製造股份有限公司和鴻海精密工業股份有限公司都是蘋果供應商。儘管全球智慧手機巿場走緩，台積電上季獲利仍高於預期。（譯者：中央社何宏儒）1060125

(中央社)