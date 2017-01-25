童仲彥疑家暴 民進黨組調查小組

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民主進步黨籍台北市議員童仲彥疑似家暴，民進黨今天表示，組織部和台北市黨部組調查小組進行了解，若屬實，即檢具相關事證，送中常會討論。

媒體報導，童仲彥長期對太太李秀環家暴，民主進步黨發言人阮昭雄今天表示，若黨員同志確實涉及違紀之情事，傷害黨的形象，一律嚴懲，決不寬貸。

阮昭雄表示，民進黨秘書長洪耀福已責成組織部及台北市黨部針對此案組成調查小組進行了解，若屬實，即檢具相關事證，送中常會討論。1060125

(中央社)