民眾境外搶奶粉 習近平要發展大陸品牌

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2008年中國大陸發生三鹿「毒奶粉」事件後，大陸民眾至今仍不信任國產奶粉，到海外四處搶購。大陸國家主席習近平24日考察乳品公司時表示，希望國產品牌在市場中起主導作用。

新華視點報導，習近平昨天在張家口旗幟嬰兒乳品股份有限公司考察，表示官方採取很多支持國產奶業發展的舉措，希望國產品牌在市場中起主導作用，並表示自己很重視要讓下一代喝好奶粉。

但他也說，「品牌的影響力需要積累」。

2008年，三鹿公司生產的奶粉被揭露含有化工原料三聚氰胺，導致嬰幼兒患腎結石，數萬嬰幼兒因此就診。事後發現，大陸其他多家國產品牌的奶粉都檢測出三聚氰胺。

綜合陸媒報導，習近平在2013年12月中央農村工作會議上曾說，三鹿奶粉事件的負面影響還沒有消除，一般人還是談國產奶粉色變，出國出境四處採購嬰幼兒奶粉，「弄得一些地方對中國人限購」，習近平說，自己對這些情況感到沉重。1060125

(中央社)