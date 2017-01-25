傳川普大刀將砍 移民政策收緊

我要評比

美國媒體報導，美國總統川普將簽署行政命令，今起嚴格限制難民、簽證與移民，履行其競選支票。

法新社引用「華盛頓郵報」（Washington Post）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普預定今天要對國土安全部員工發表談話，國土安全部負責移民，下達難民與國家安全相關命令。

川普昨晚推文：「明天將是攸關國家安全計畫的大日子，我們要築牆了，還有很多其他事。」

川普在總統選戰時開出支票，配合強硬移民立場，要在美國南方與墨西哥又長又漏洞百出的邊界興建高牆。

他還呼籲，在有關當局發現辨識這些人身分的更好方法前，「將穆斯林徹底阻絕在美國之外」。

目前仍不清楚國土安全部長凱利（John Kelly）將被要求執行怎樣的命令，他在任命聽證會上曾表示美墨邊牆也許不會「很快動工」。（譯者：中央社許湘欣）1060125

(中央社)