南海升溫 崔天凱：域外國家應支持對話

美國新政府近期對南海爭議說法漸趨強硬，中國駐美大使崔天凱指出，任何域外國家應支持區域國家對話合作，應該讓南海恢復平靜，不應該做相反的事情。

崔天凱在中國駐美使館舉行的春節招待會，接受媒體詢問表示，南海確實存在一些領土和海洋權益的爭議，這是在中國與部分東盟（東南亞國家協會）之間，所以南海爭議從本質上來說，是領土與海洋權益的爭議，不是地緣戰略問題，也不是地緣競爭問題，更不是中美之間的問題，因為美國在南海並沒有領土聲索。

他說，中國與有爭議的東盟國家之間，正向好的方向發展，中國與有關國家的溝通對話在進行與加強中。

崔天凱強調，在此背景下，中國認為任何域外國家應該支持區域國家之間的對話合作，應該一起來讓南海地區恢復平靜，不應該做相反的事情，應該做建設性，而不是破壞性的事情。

至於航行安全，崔天凱指出，中國比誰都更關心。因為南海就在中國家門口，中國是對外貿易大國，很多進出口貿易都要經過南海通道。中國比誰都關心南海航行安全與自由，這指的是民用船隻，軍艦屬於其他範疇，軍艦和商船不是同一回事，這是海洋法公約所規定。

他說，在此背景下，究竟誰在為南海的穩定合作，做建設性事情，誰在做破壞性事情，這還要讓事實來說明。

川普政府決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP），崔天凱指出，中國歡迎任何開放與包容性的，有利於地區經濟增長合作的安排，也以開放態度加強全球性的世界貿易組織（WTO）的貿易體系。中國對區域合作採取開放態度，也願意參加。

至於中方是否還對TPP有興趣？崔天凱說，每個機制本身的發展情形怎樣，對中國的利弊，需要具體徵詢。TPP接下來會怎麼辦，當中成員自己也不知道會怎麼樣。他說，「我們再看一看。」1060125

(中央社)