感情糾紛談判不成 少女找友助陣超商砍人

新北市17歲少女疑因感情糾紛，25日凌晨2時許，帶著10多名持刀械棍棒的友人至蘆洲區仁愛街超商前，與19歲賴姓男子等人相約談判，雙方一言不合，致賴姓男子手掌遭西瓜刀砍傷3公分，另名24歲的張姓男子後腰部也遭砍傷，送醫後幸無大礙。警方獲報趕抵時少女和群眾皆已逃逸，而25日中午已帶回其中兩名行兇男子釐清案情。

(中時)