美防長可能2月初訪日韓

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「日本經濟新聞」報導，美國國防部長馬提斯考慮2月初訪問日本、南韓，成為美國總統川普上台後首位訪日的部長。他將與日本防衛大臣稻田朋美會談，並拜會日本首相安倍晉三。

據報導，馬提斯（James Mattis）大致上決定將於2月初訪問日、韓，日期可能訂在2月2日至4日。他將與稻田朋美會談，確認加強美日同盟，展現對於穩定東北亞安定的責任。

馬提斯與稻田在會談時所討論的內容將涵蓋如何因應持續開發核武及彈道飛彈的北韓，以及在南海設軍事據點、擴大海洋行動的中國大陸。

預料，馬提斯與稻田也將確認釣魚台的防衛適用於美日安全保障條約第5條。此外，也將談及有關普天間基地（沖繩縣宜野灣市）的遷移問題，這問題長達20年以上未有進展。

日本首相安倍晉三希望早日與川普舉行高峰會談，美日政府正朝著2月上旬舉行美日高峰會的方向磋商。2月初馬提斯的訪日，具有「鋪路」之意。

馬提斯於本月12日在美國參議院公聽會上強調，應該維持亞太地區的軍事布局。

川普在美國總統大選選戰期間曾表示，要求日、韓全額負擔駐日、韓的費用，如果日、韓不同意的話，他不排除下令美軍撤出。

報導說，馬提斯訪日、韓，可能會依照川普的意向，要求日、韓增加對美軍駐留的經費的負擔，但這個時期訪問，著眼於讓同盟國的消除不安。1060125

(中央社)