陸軍缺席圓滿影片 春節官兵堅守崗位

農曆春節前夕，陸軍司令部發布「缺席˙圓滿」影片，敘述留守官兵雖然缺席家裡團圓飯但仍堅守崗位的心情。陸軍表示，春節期間，留守官兵做好各項整備，足以因應任何突發狀況。

陸軍司令部今天在官方臉書粉絲專業發布影片，除了向全體國人賀年，並透過影片傳達，國軍已經做了周全的準備，國人可以安心，平安地過好年。

陸軍司令部表示，戰備無假期，影片中敘述的是留守官兵的心情，雖然缺席了家裡的團圓飯，但認分的堅守著自己的本分和職責；影片也強調官兵們昂揚的士氣與迅捷的動作，告知國人，不論山之巔、海之濱，時時刻刻都有國軍弟兄姊妹日以繼夜守護著，凸顯國軍護衛國人，守護台灣，為國效忠的決心和信心。

陸軍司令部指出，春節期間，國軍部隊留守官兵，均將堅守崗位，做好各項整備，足以因應任何突發狀況，遂行各項護衛和災防任務；只要一聲令下，官兵們將會全力以赴，確保國人生命財產安全。1060125

(中央社)