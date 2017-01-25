農曆春節前 勤益科大新卸任校長交接

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在教育部主任秘書陳雪玉(中)監交下，勤益科大卸任校長趙敏勳(左)將印信交給新任校長陳文淵(右)。(林欣儀攝)

選在農曆春節前，國立勤益科技大學上午舉辦新、卸任校長交接典禮，由教育部主任秘書陳雪玉監交，她大力讚許卸任校長趙敏勳4年任內的功績，將勤益帶往典範科大，而新任校長陳文淵強調，希望讓勤益成為教育部的模範科大。在陳雪玉監交下，趙敏勳將校長印信交到陳文淵手上，緊接著，學校師生獻花、感謝趙敏勳的付出。

陳雪玉指出，趙敏勳在勤益科大服務37年，4年前接任校長職務，將勤益定位為「創新綠能智慧化工具機」產業型科技大學，他任期間並以「點範科大」與「教學卓越」雙引擎計劃引領勤益。陳文淵多年來在研究與教學領域不遺餘力，致力於創新發明與學術發展，更推動技職教育實務交流，成果豐碩。

趙敏勳表示，回顧37年，看著勤益一步步從工專到技術學院、科技大學，內心充滿感激，今年1月更與中興大學合作成立雙軸心學校，向教育部提出「在地聯盟計畫」，盼引領中台灣產官學。

陳文淵對未來有很大期許，他說，首先將建構勤益為美麗的學術校園、優良的教學與研發環境，並全力發展技術、協助中小企業茁壯，未來希望讓勤益成為教育部的科技大學模範。

(中時)