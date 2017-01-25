陸男騎單車返鄉 1個月才知方向反了

中國大陸安徽交警日前在高速公路上攔住一名騎自行車男子，卻發現不僅是自行車誤闖高速公路，男子從山東出發，想回黑龍江老家過年，結果騎了1個多月來到安徽蕪湖，才發現騎反方向了。

據觀察者網和梨視頻報導，蕪湖高速公路交通警察表示，20日在高速公路發現一人騎著自行車，覺得很奇怪。

交警上前盤問，騎車男子說是橋下的人建議他上高速公路的。男子靠打臨時工生活，比較拮据，並且長期在網咖上網，錢用完了，因此春節想騎自行車回家。

騎車男子沿途一直問人，結果走錯了路。

他從山東日照出發，目標黑龍江齊齊哈爾，騎1個多月，來到安徽蕪湖。

由於希望他早日回家，最後，交警和收費站人員捐了些錢，幫男子買車票回家。1060125

(中央社)