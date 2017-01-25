觀光客在台過年 101美食街首推團圓套餐

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

台北101因應國際觀光客像是韓國，馬來西亞，新加坡等均有農曆過年習俗，美食街推出至少10套團圓套餐。(李麗滿攝)

台北101因應國際觀光客像是韓國，馬來西亞，新加坡等均有農曆過年習俗，為免沒訂位用餐不便，美食街推出至少10套團圓套餐，以饗觀光客。

101總經理陳世明指出，去年整體景氣，101憑著創新活動，創造稅前淨利成長5%，仍是09年以來新高。

(工商)