崔天凱：南海非中美問題 域外國應支持區域對話

中國駐美大使崔天凱指出，在南海議題上，任何域外國家都應支持區域國家對話合作，讓南海恢復平靜，不應該做相反的、破壞性的事。

崔天凱在中國駐美使館舉行春節招待會，針對川普政府對南海立場趨於強硬，接受媒體詢問時表示，南海確實存在一些領土和海洋權益的爭議，這是在中國與部分東盟間。他指出，本質上，南海是領土與海洋權益的爭議，不是地緣戰略問題，也不是地緣競爭問題，更不是中美間的問題，因為美國在南海沒有領土聲索。

他指出，中國與有爭議的東盟國家間，正向好的方向發展，中國與有關國家的溝通對話也在進行加強，商談中的「南海宣言守則」有重大進展。在此背景下，中國認為任何域外國家應該支持區域國家之間的對話合作，一起來讓南海地區恢復平靜，不該做相反的事，破壞性的事。

崔天凱指出，中國比誰都更關心南海航行安全與自由，因為南海就在中國家門口。不過，他表示，這指的是民用船隻，軍艦屬於其他範疇。

在這樣的背景下，究竟誰在為南海的穩定合作，做建設性事情，誰在做破壞性事情，崔天凱表示，「這還要讓事實來說明。」

(中時)