東森購物年菜 衝出億元佳績

阿一鮑魚系列年菜禮盒在東森購物已售出1萬2000組。(東森購物提供)

「阿一官府臻品佛跳牆超值組」銷售超過6千組。(業者提供)

網路購物與電視購物年菜上週收單，東森購物公佈2017年菜銷售，年菜相關產品共賣出5萬套的好成績，總銷售營業額約1.5億，平均較2016年成長約4成以上，一掃2015年後所受到食安議題的陰霾，刷新近年年菜佳績。

東森購物進一步分析，除年菜組合外，烏魚子與鮑魚禮盒也是熱銷商品，銷售5萬套中，年節必備的桌上佳餚與氣派伴手禮首推的烏魚子就占有2萬2千組、阿一蠔皇鮑魚系列共售出1萬2千組；仔細再計算，每組烏魚子有1-5片不等的組合，因此光是烏魚子的總銷售片數就超過8萬片、阿一鮑魚共賣超過1萬2千顆、「阿一官府臻品佛跳牆超值組」銷售超過6千組。

東森購物表示，每年的年菜商機高達20億，年菜不僅是飯店、餐廳、賣場等實體通路，更是電視購物與網路購物等虛擬通路每年必搶的重要年節檔期，2014年以前的年菜平均銷售量皆超過5萬套，2015年則因食安問題爆發，導致整體年菜市場銷售不如以往。2016年買氣漸有回升。

2017年則一舉衝上5萬套，顯示年菜市場已回溫。東森購物表示，今年年菜東森持續秉持東森嚴選的精神為消費者把關選擇品質信譽值得信賴的廠商，主打名師監製、每套含有11道菜，有魚有肉有佛跳牆的年菜高CP值組合最受歡迎，例如由電影總鋪師美食策劃陳志昇主廚所監製推薦的「金牌廚神陳志昇如意呈祥年菜組」、由台灣國際廚藝賽金牌主廚「雙名師富貴年菜組」每組皆為1,980元多達11道大菜，今年銷售雙雙皆突破5千組的佳績。

東森購物專家佩芳表示，年菜將在過年期間陸續依照指定配送日送到，年菜組合多則11道，提醒消費者須提前清理出冰箱空間，以完善容納年菜冷凍包；此外，年菜屬於冷凍宅配食物，訂購後務必安排指定到貨日須有人收貨並可保存於冰箱，以保持鮮度。收到年菜後，消費者須檢查冷凍食品包裝是否完整、對比內容物是否與網頁說明一致。

烹飪前記得提前解凍，例如除夕晚上要吃，最好早上就先取出來退冰，之後再充分加熱，並以新鮮蔬菜點綴作裝飾即可將過年大菜輕鬆上桌。東森購物即日起到1月31日再加碼於全通路消費不限金額，買就送價值2,500元的紅包折價劵；單次不限金額消費買2件還享1次抽智慧型掃地機器人的抽獎機會；即日起到2月5日會員登入可抽最高價值1,688元的福袋折價劵，充分運用折扣在過年期間網購相當划算，更多優惠訊息請上EHS東森購物網站。

(工商)