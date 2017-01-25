暖警酷似林書豪 醉女哭倒懷裡：沒有人愛我
北市警松山分局中崙所警員羅志軒酷似華裔NBA球星林書豪，有「松山林書豪」之稱。日前他晚間巡邏經南京東路，接獲報案路邊有女子哭泣、情緒不穩定，他前往關懷，28歲鍾姓女子酒醉不斷啜泣，一度哭倒在羅警懷裡，直呼：「沒有人愛我！」
羅警發現她疑似失戀，酒醉更放大情緒，遂發揮暖男精神，安撫其情緒。本想代為叫計程車送她返家休息，但鍾女酒醉報不清楚地址，警方把她帶回派出所休息，等她清醒後，仍說沒人愛，不想回家。
細心的羅志軒從談話中，知道鍾女有養柴犬，安慰她：「可以回家跟可愛的柴犬一起抱著睡啊！」鍾女才破涕為笑，甘願搭計程車回家，離去前特別感謝羅志軒耐心的陪伴，要暖警天冷記得保暖。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
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