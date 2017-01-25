指丈夫家暴 童仲彥妻：隱忍多年
民主進步黨籍台北市議員童仲彥妻子李秀環今天在社群網站臉書貼文表示，她隱忍多年，實在不忍心讓童仲彥支持者知道童仲彥是家暴慣犯。沒想到面對照片，童仲彥都無法誠實面對。
李秀環接受媒體訪問表示，童仲彥長期對她施暴，原因千奇百怪，喝醉、吵架與惱羞成怒都打，通常是在她毫無防備下出手，叫救護車更是家常便飯。
童仲彥上午說，與妻子間的確有拉扯、衝突，向李秀環、社會大眾道歉。
李秀環說，她不是第一個被童仲彥打得身心俱創的女人，希望自己是最後受害者。
不過，她說，沒想到面對照片、驗傷單，童仲彥都無法誠實面對，還對外說她愛吃醋，合理化暴力行為，難道這就是民選議員的藉口嗎？
李秀環表示，「目前與童仲彥尚未離婚，但童竟然可以一邊把老婆打成豬頭，一邊在鏡頭前告白喜歡邱小姐，我不敢相信，這是曾經為了追求我，費盡心思的老公」。1060125
(中央社)
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