慶85週年隊慶 步訓部展演精銳盡出

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陸軍步兵訓練指揮部今天慶祝85週年隊慶大會暨春節懇親會，罕見比照國慶閱兵方式進行國軍現行主戰裝備車輛展演，雲豹甲車和CM12中型戰車等精銳盡出，民眾掌聲如雷。

位於高雄市鳳山的陸軍步兵訓練指揮部，舉辦85週年隊慶大會暨春節懇親會，出動國軍現行主戰裝備實施車輛裝備展演，共有輕型戰術輪車、M1045A2拖式飛彈悍馬車、CM33輪型戰鬥車、CM23八一迫砲車、CM26指揮車、CM12中型戰車等，軍容壯盛通過司令台接受指揮官呂坤修少將校閱。

受校部隊通過司令台時，參觀民眾和眷屬都熱烈鼓掌為子弟們加油，並持手機和相機搶拍精彩畫面。

隨後進行實兵實車動態戰力展示，採機步加強排的編組，包含有CM33甲車、CM12戰車、反裝甲拖式飛彈及81迫砲和狙擊組編配T93K1狙擊槍，進行空包彈、模爆片射擊及鈦雷爆破等模擬真實戰場情境操演，場面逼真震撼。

呂坤修期勉官兵克盡職責，落實各項訓練工作，永續主導步兵走在國防尖端，造就更多、更優異建軍備戰人才。

現場也開放官兵親友體驗T-91步槍射擊和甲車駕駛訓練模擬器等，感受國軍新式裝備及部隊訓練的實況，，步訓部並邀請國內外享譽盛名的銅雕大師蕭啟郎帶領10多位書、美畫家舉辦美展，陳展美術畫作及銅雕藝品，另有書法家於現場揮毫迎新春。1060125

(中央社)