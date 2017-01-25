婚姻暴力年逾6萬件 春節家暴增3成

民進黨台北市議員童仲彥遭妻子指控家暴，衛福部今表示，婚姻暴力通報去年就超過6萬件，春節長時間相處更容易有摩擦導致家暴，強調113保護專線春節24小時不打烊。

衛福部保護司今天表示，農曆春節將至，許多遊子得以返鄉和家人團聚，但有時也因家人間相聚時間較長，產生摩擦的機會也較多，親屬間的衝突衍生為家庭暴力事件時有所聞。

根據衛福部統計，去年受理家庭暴力事件通報件數達11萬6331件，其中婚姻暴力就有約6萬5145件、占5成6，其次為其他家人間的暴力，包含翁婆媳、手足、妯娌及子女對父母等合計約占3成，而兒童少年保護事件約占1成4。

衛福部保護司司長張秀鴛指出，年節期間，家族間因平日較少長時間相處，難免因習慣不同、意見不一產生摩擦，有時也會因情緒失控而造成暴力傷害，很多人常受到傳統觀念影響，經常一再容忍，一旦忍到極限一觸即發，造成不可挽回的悲劇。

以去年為例，春節期間平均每日接獲其他家人間暴力通報事件約113件，相較於前一月平均每日通報件數86件約高出3成，其暴力促發原因多以個性或生活習慣不合、親屬間相處問題為主。

張秀鴛提醒，民眾若遇到家暴事件，可撥打「113保護專線」求助，春節期間24小時不打烊，且用手機、室內電話或公共電話撥打皆免付費，但若遇到危急事件，建議民眾直接撥打110報案。

如果發現身旁的親友、鄰居遭受家庭暴力威脅，也可以撥打113通報或諮詢，及時制止暴力傷害持續擴大，衛福部呼籲，面對家人相處的衝突與壓力，建議民眾及早尋求管道適時疏解，就有機會減少發生暴力傷害。1060125

(中央社)