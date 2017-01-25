進口日本核災區食品 太冠公司抗罰敗訴
進口商「太冠公司」103年間進口日本核災區的美乃滋涉及偽標，遭衛生福利部食藥署裁罰120萬元，打行政訴訟抗罰。台北高等行政法院今天認定開罰有理，判太冠敗訴，可上訴。
此外，太冠公司被控進口納豆產品使用核災區醬油包案，衛生福利部食藥署去年底已開罰新台幣100萬元；太冠公司涉犯刑責部分，目前由台北地檢署偵辦中。
5年前日本東北地震引發福島核災，台灣隨即禁止日本福島、群馬、櫪木、茨城、千葉等5縣巿食品輸台。
判決指出，食藥署在民國104年3月間查獲太冠公司在103年6月至104年3月間申請輸入「美乃滋300g」等40項產品，申報的製造廠地與食品實際產地不符，實際產地為核災區，卻申報東京及兵庫等地，依每項裁罰3萬元，共計開罰120萬元。太冠公司不服遭罰，打行政訴訟，由台北高等行政法院審理。
法院審理期間，太冠公司表示，自己從事日本食品進口已長達數十年，這次是如實申報產地，產品的外包裝以日文明確記載東京、兵庫、靜岡、長野等地，公司是直接翻譯成中文，產地是日本品牌廠商的營業秘密，因此並不知產品來自核災地區。
法院審酌食藥署是上網到原製造廠的網站查詢英文記號所代表產地，分別為茨城、群馬、櫪木及千葉，另以消費者名義詢問日本原製造廠美乃滋等產品的產地，對方有以電子郵件回函，確認產地為茨城、群馬等地。
法院認定太冠公司雖有自由選擇進口產品品項的權利，但也必須遵守法規及顧及消費者權益，在知悉日本出口廠商拒絕提供實際製造地點時，仍可採取商請第三方提供公正證明、實際訪查製造廠或自產品包裝上的固有記號直接查知產地資訊，明顯怠於查證申請進口產品的實際製造地點，判太冠公司敗訴，可上訴。1060125
(中央社)
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