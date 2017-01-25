反擊童仲彥 李秀環：我不是第一個被你打得身心俱創的女人

台北市議員童仲彥(右二)與妻子李秀環(左二)。（資料照，方濬哲攝）

台北市議員童仲彥的妻子李秀環向周刊爆料，6年來遭家暴近5、60次，童與辦公室主任邱惠美關係匪淺。童仲彥25日上午回應，「如果是男人看到邱主任，不喜歡就不是男人」並在臉書上表示「毀滅我，並不能證明自己沒錯」。稍晚李秀環也在臉書上反擊「毀滅你的不是我，是你自己。」

李秀環臉書寫到「你是家暴慣犯，我不是第一個被你打得身心俱創的女人」，李希望自己是最後一個受害者，之所以隱忍多年，是因不忍心讓支持者知道童仲彥是暴力慣犯，然而照片和驗傷單都無法讓童誠實面對，讓李秀環想問「你認為你的謊言還能替你遮掩多久？你也有女兒，我也是人生父母養，你把我往死裡打，卻對外說，因為太太愛吃醋，把自己的暴力行為合理化，這就是我們選出來的議員給我們的藉口嗎？」

童仲彥質疑妻子交友問題，李秀環表示自己跟雜誌所稱的「西裝男」絕無親密關係，純粹是生意上的夥伴。妻子反質疑童仲彥只是要拿這件事轉移外界對你有小三和家暴的質疑，因為你知道，纸已經包不住火了！

李秀環悲傷寫著「這六年來你的打罵行徑，已經是眾所皆知，我一直的隱忍，就是怕破壞你民代的形象。你是一個民代，卻滿口謊言，六年的點滴，我珍惜著，所以從不對外說你對我的家暴及言語上的侮辱。」

針對童仲彥的毀滅說，李秀環回應「若我要毀滅你，早在2011.9/29你打傷我，昏迷了三天、住院二十幾天後，為什麼還要選擇原諒？你說我要選議員，2016.4/30你打斷我3根肋骨、氣胸、肺塌陷，我可以告你，做文章，但我沒有，你打傷我，周遭的朋友人人憤憤不平，我還要隱忍著，為的是你的政治前途。」

我一直不說你打我，不是你沒打，而是我真的不想你再次家暴老婆，而毀了我們這幾年來好不容易建立起來的形象。現在，我不能再忍了，因為我幾乎丢了我的生命，你的虛偽就留給你自己去面對吧，我是一個平凡的人，我不懂政治，沒想到我最愛、全力呵護的老公，最後是用這種手段逼迫我離婚。

李秀環控訴「我們目前還没離婚，你竟然可以一邊把老婆打成豬頭，一邊在鏡頭前告白喜歡邱小姐，我不敢相信，這是曾經為了追求我，費盡心思的老公。」

(中時電子報)