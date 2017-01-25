春節易鬧肚子 疾管署：肥皂洗手、勿吃生食
28歲的林小姐，上周提前和家人團員聚餐，結果晚上出現全身無力、發燒、腹瀉等不適情形，就醫發現是感染諾羅病毒，請假在家躺了快2天才好轉。衛福部疾管署指出，春節期間是，是病毒型腸胃炎的好發季節，如廁後、進食前要用肥皂洗手，食物務必徹底煮熟再食用。
春節6天連假即將到來，不少人早已規劃好聚餐、出遊行程，但若吃壞肚子可大大掃興。疾管署表示，冬季、初春是病毒性腸胃炎好發的季節，且據歷年疫情監視資料顯示，病毒性腸胃炎是春節假期急診就診人次較高的疾病。
疾管署副署長羅一鈞表示，病毒型腸胃炎的傳染力極強、主要透過糞口傳染，主要症狀為腹瀉、嘔吐，並可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等。當出現症狀時，應儘速就醫並在家休息，並在症狀解除48小時後再上班。
羅一鈞強調，如廁後、進食前都應用肥皂洗手，患者更應避免參與烹煮年菜過程，如廁後、進食前務必勤洗手，食物應煮熟再食用，「尤其像是生蠔等生食貝類水產品」，吃剩的食物應保存於溫度適中的冰箱；疾管署進一步指出，部分旅宿業者會以地下水做為主要用水來源，為避免飲用到受汙染的水造成感染，建議民眾自行將水煮沸後再飲用。
(中時)
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