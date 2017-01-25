台科大學生赴日交流 跟日生一起組機器人

台科大與九州工大學生合作製作能夠執行競走、爬樓梯、跳舞、搬運等指令的雙足機器人。（台科大提供）

台灣科技大學與日本九州工業合作，今年選派出10位分別來自機械系、電機系、工管系、設計系學生，赴日交流，除觀摩汽車大廠自動化生產線，還跟日本學生一起動手做雙足機器人並分組競賽。獲得競賽冠軍的台科大電機系陳委志表示，跨國合作讓他更了解外語的重要性，未來要加強口說能力。

此次交流，台科大學生除了參觀了九州工大實驗室，體驗VR虛擬實境、超導體、機器人、仿生翼飛行器等研發成果。難得的是，Nissan汽車及日本知名點心Hiyoko Honpo Yoshinodo更開放了完整的自動化生產線讓台科大學生近距離觀摩，得以看見產品從零件、組裝到完成的每個程序。

此外，台科大與日本九州工業大學的同學們要一起合作參與機器人競賽，台日學生混合分成五組，每組團隊需要分工合作製作能夠執行競走、爬樓梯、跳舞、搬運等指令的雙足機器人，同學們在有限的材料下組裝、寫程式、設計動作並以英文進行簡報，最終由簡報內容及機器人完成度、流暢度最佳者獲勝。

獲得機器人競賽第一名的台科大電機系大四同學陳委志認為，勝出的關鍵在於機器人的動作設計，為了讓機器人能夠平穩地完成指令，他們打破一般人行走的運動模式，設計以外八的跨步爬坡方式進行，讓機器人不會受限於馬達的扭力和電力而跨步不穩。

台科大工管系王柏樺同學提到，到Hiyoko參訪時特別能觀察到他們整個製作的流程及對品管的要求，食品的自動化生產線非常完整，從壓模、烘烤、冷卻到包裝全部自動化，對於他們連小點心都可以做得這麼專業，從中學習日本人不只做「到」，還要做「好」的敬業態度，令他感到很佩服。

台科大校長廖慶榮表示，台科大提供學生許多參與跨國合作專題的機會，透過國際專題學生們能事先體驗未來國際化的工作環境，磨練外語溝通能力，同時也將眼界擴大，有助於立定未來生涯發展的方向與目標。

(中時)