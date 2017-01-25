少年飛車狂飆 勇警破窗逮毒販

新竹市警方24日在車陣中圍捕少年毒販，1名荷槍警官還向被擋住的民眾致意道歉，被PO網誇「有禮貌」。（徐養齡翻攝）

新竹市曾姓少年24日在車上交易毒品，警方破窗將他逮捕。（徐養齡攝）

新竹市曾姓少年24日在車上交易毒品，警方破窗將他逮捕。（徐養齡攝）

新竹縣17歲曾姓少年涉嫌私售K他命、毒咖啡包，24日晚間開表哥轎車到市區賣毒，交易過程被警方盯上，失風被攔竟衝撞偵防車，狂飆2公里多卻被車潮塞住，警方火速拔槍，敲破車窗將他拉下車就逮。

警方調查，曾姓少年來自單親家庭，與父親同住，目前就讀高中資訊科2年級，只是他不愛念書，反而透過友人做起毒品交易，對外兜售疑含有安非他命成分的毒咖啡包，「業績」好到要跨縣市交易。

昨天傍晚7時許，曾少無照開車到竹市忠孝路與余姓男子面交毒品，警方接獲線報前往圍捕，曾少察覺有異，催油門衝撞偵防車，沿路狂飆2.3公里逃逸。

不料曾少行經中華路一段時，因夜間車流量大，被擋在紅燈車陣中，警方見機不可失，立刻將車斜停到曾少車前，辦案人員荷槍實彈將車團團包圍，喝令「下車，你無路可逃了！」

車上載有大量毒品的曾少心虛想逃，儘管被包圍仍不願下車，刑警趕緊以板手將車窗敲破，硬是將他拉下車上銬壓制，隨即在車內查出毒咖啡包14包、K他命12包，訊後依毒品、妨害公務罪嫌移送少年法庭偵辦。

警方緝捕過程恰巧被民眾行車紀錄器拍下，上傳臉書社群後引起網友熱議，其中1名持槍的警官穿梭車陣中圍捕，一面大聲喝斥嫌犯，還不忘向被擋住的民眾行禮道歉，網友誇他「辦案還這麼有禮貌，真的開眼界了！」

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(中時)