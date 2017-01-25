少年飛車狂飆 勇警破窗逮毒販
新竹縣17歲曾姓少年涉嫌私售K他命、毒咖啡包，24日晚間開表哥轎車到市區賣毒，交易過程被警方盯上，失風被攔竟衝撞偵防車，狂飆2公里多卻被車潮塞住，警方火速拔槍，敲破車窗將他拉下車就逮。
警方調查，曾姓少年來自單親家庭，與父親同住，目前就讀高中資訊科2年級，只是他不愛念書，反而透過友人做起毒品交易，對外兜售疑含有安非他命成分的毒咖啡包，「業績」好到要跨縣市交易。
昨天傍晚7時許，曾少無照開車到竹市忠孝路與余姓男子面交毒品，警方接獲線報前往圍捕，曾少察覺有異，催油門衝撞偵防車，沿路狂飆2.3公里逃逸。
不料曾少行經中華路一段時，因夜間車流量大，被擋在紅燈車陣中，警方見機不可失，立刻將車斜停到曾少車前，辦案人員荷槍實彈將車團團包圍，喝令「下車，你無路可逃了！」
車上載有大量毒品的曾少心虛想逃，儘管被包圍仍不願下車，刑警趕緊以板手將車窗敲破，硬是將他拉下車上銬壓制，隨即在車內查出毒咖啡包14包、K他命12包，訊後依毒品、妨害公務罪嫌移送少年法庭偵辦。
警方緝捕過程恰巧被民眾行車紀錄器拍下，上傳臉書社群後引起網友熱議，其中1名持槍的警官穿梭車陣中圍捕，一面大聲喝斥嫌犯，還不忘向被擋住的民眾行禮道歉，網友誇他「辦案還這麼有禮貌，真的開眼界了！」
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。