川普上推特宣布 真的要築牆了

我要評比

美國總統川普計劃將於明天起公布若干項國安行動，包括採取步驟在美國與墨西哥邊界築牆，以及限制進入美國的難民人數，持續朝著實現他在競選期間的重大承諾邁進。

彭博報導，川普（Donald Trump）今天晚間在推特寫道：「明天是國家安全的大日子，其中1件事是，我們即將築牆！」

法新社引用「華盛頓郵報」（Washington Post）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普預定將對國土安全部員工發表談話。國土安全部負責移民，下達難民與國家安全相關命令。

川普在總統選戰時開出支票，配合強硬移民立場，要在美國南方與墨西哥的邊界興建高牆。

他還呼籲，在有關當局發現辨識這些人身分的更好方法前，「將穆斯林徹底阻絕在美國之外」。

目前仍不清楚國土安全部長凱利（John Kelly）將被要求執行怎樣的命令，他在任命聽證會上曾表示美墨邊牆也許不會「很快動工」。（譯者：中央社周莉芳）1060125

(中央社)