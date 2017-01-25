怒撕離婚協議書 海倫清桃前夫遭訴

藝人海倫清桃與前夫戴發奎16日完成離婚手續，18年婚姻走入歷史，但戴發奎因怒撕離婚協議書與離婚登記申請書，遭檢方今天依妨害公務罪，向法院聲請簡易判決。

戴發奎與海倫清桃2人16日上午約10時許，前往基隆市安樂區戶政事務所辦理離婚手續，2人離去後，戶政事務所人員發現，表格的日期誤寫成去年民國105年，趕緊電話聯繫雙方再回到戶所。

戴發奎近中午回到戶所，職員告知請他確認更改的年份，他拿了填錯日期的離婚協議書，向戶所人員問了一句「這是正本嗎？」，隨後當場撕毀離婚協議書、離婚登記申請書2式共4份，遭警方依妨害公務罪移送法辦。

戴發奎在檢方偵訊時態度良好且坦承犯行，供稱因一時情緒失控才會撕毀公文，並非針對戶政人員，基隆地檢署今天偵結，依妨害公務罪，向法院聲請簡易判決。1060125

(中央社)