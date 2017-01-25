宜蘭市黎霧橋波斯菊花海 春節盛開

宜蘭市公所於過年前在市區黎霧橋旁的休耕農地，委託代耕業者種植大波斯菊，約2公頃的土地現在形成花海，花期預計可持續到春節過後，歡迎民眾前往欣賞。（宜蘭市公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年1月25日

宜蘭市公所於過年前在市區黎霧橋旁的休耕農地，委託代耕業者種植大波斯菊，約2公頃的土地現在形成花海，花期預計可持續到春節過後，歡迎民眾前往欣賞。

宜蘭市公所今天說，公所於去年取得縣府補助，投入約新台幣9萬元，委託代耕業者在黎霧橋旁堤防的休耕農地種植大波斯菊，約2公頃的土地現在正值花季盛開，吸引不少路過的民眾駐足停留拍照，花期預計可持續到春節初五，歡迎民眾在春節時共享賞花趣。

市長江聰淵表示，這片花海面積雖不大，但美景已吸引許多遊客駐足，未來將鼓勵更多農民加入造景行列，積極推廣景觀作物。1060125

(中央社)