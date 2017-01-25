南科園區上午驚傳跳電 群創停電超過3小時

台南科學園區25日上午將近8點左右傳出停電，影響南科園區內的生產工廠，台電公司嘉南供電區營運處指出，道爺變電所將近8點21分時，因開關設備異常產生跳電，駐區人員緊急排除障礙，約10分鐘內就全面恢復低壓供電，但高壓用戶的群創光電，則到中午才逐漸復電。至於停電期間的損失，目前仍在評估中。

(中時)