佛納：川普相信韓美關係不會有新變化
美國總統川普交接委員會首席顧問、美國傳統基金會創辦人佛納（Edwin Feulner）23日接受《朝鮮日報》訪問時表示，韓美自由貿易協定（FTA）需要修改部分內容，川普政府就此將重新進行協商；他並稱，北韓不斷敵對韓美同盟的前提下，川普並不會認為韓美同盟關係需要發生新的變化。
朝鮮日報25日報導，佛納表示，川普與協商團隊將往利於兩國發展的方向考慮韓美FTA，「但可能需要修改部分內容」。報導稱，此話表明 ，韓美FTA並不會像北美自由貿易協定（ NAFTA ）一樣需要根本性改革，只是為了在兩國貿易往來更加自由而進行部分修改。他在採訪中又表示：「比起NAFTA，韓美FTA協議前景非常樂觀。」
報導指出，川普要求韓國增加軍費一事，佛納說，一直以來韓美防衛費負擔協商定期舉行，因此，此次修改將以公正性與費用支出分析為基礎做出戰略性決定。他並稱：「韓美同盟關係不會發生質的改變」，北韓不斷敵對韓美同盟的前提下，川普並不會認為韓美同盟關係需要發生新的變化。
佛納對中美關係則表示：「中國將會知道川普比任何一位前任總統都擅長協商談判。」
報導稱，對於川普選舉當時，提出將與北韓領導人金正恩進行會談一事，佛納說明：「川普只與具有責任感以及積極態度的領導人會晤」，認為此會談計畫可能性幾近為零。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。