佛納：川普相信韓美關係不會有新變化

美國總統川普交接委員會首席顧問、美國傳統基金會創辦人佛納（Edwin Feulner）23日接受《朝鮮日報》訪問時表示，韓美自由貿易協定（FTA）需要修改部分內容，川普政府就此將重新進行協商；他並稱，北韓不斷敵對韓美同盟的前提下，川普並不會認為韓美同盟關係需要發生新的變化。

朝鮮日報25日報導，佛納表示，川普與協商團隊將往利於兩國發展的方向考慮韓美FTA，「但可能需要修改部分內容」。報導稱，此話表明 ，韓美FTA並不會像北美自由貿易協定（ NAFTA ）一樣需要根本性改革，只是為了在兩國貿易往來更加自由而進行部分修改。他在採訪中又表示：「比起NAFTA，韓美FTA協議前景非常樂觀。」

報導指出，川普要求韓國增加軍費一事，佛納說，一直以來韓美防衛費負擔協商定期舉行，因此，此次修改將以公正性與費用支出分析為基礎做出戰略性決定。他並稱：「韓美同盟關係不會發生質的改變」，北韓不斷敵對韓美同盟的前提下，川普並不會認為韓美同盟關係需要發生新的變化。

佛納對中美關係則表示：「中國將會知道川普比任何一位前任總統都擅長協商談判。」

報導稱，對於川普選舉當時，提出將與北韓領導人金正恩進行會談一事，佛納說明：「川普只與具有責任感以及積極態度的領導人會晤」，認為此會談計畫可能性幾近為零。

(旺報)