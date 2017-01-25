校園毒品防制 蔡英文：反毒是一場艱難戰爭

蔡英文總統25日出席民進黨中常會並揮手向媒體致意，但對於媒體詢問未做回應。（姚志平攝）

教育部長潘文忠25日出席民進黨中常會，專案報告校園反毒。（姚志平攝）

民進黨今天中常會，教育部長潘文忠報告「校園毒品防制」。蔡英文總統形容，「反毒是一場艱難戰爭。」發言人阮昭雄轉述，會中提到，警方掌握的18到24歲的學生吸毒人口是校園掌握的10倍。

至於警方掌握18到24歲學生吸毒人口比校園掌握多出10倍，阮昭雄表示，因為警方沒有細部作身份分析，所以才會兩單位數據相差太大。

阮昭雄轉述蔡英文裁示，這些合作是跨部會、縣市、領域的合作，更重要是科技大數據分析，可以找出風險比較高對象，建立追蹤、列管的聯防機制和社會安全網。

蔡總統說，反毒確實是這次施政非常重要的項目，新政府成立後，反毒就變成是最重要的施政項目之一。不只是警政、衛生福利、中央及地方教育等機構，幾乎是整個政府要動員起來，從中央到地方，但是我們面對的是更頑強的販毒體系，以及社會的環境，讓吸毒的人口不斷增加。

蔡英文說，尤其監獄收容人，很大比例是吸毒或販毒的。出獄後再回來的比例高達7成，反覆吸毒的行為態樣，來自於環境的影響，因此非常不利於反毒。

蔡英文表示，除了執法的單位，必須從源頭去找出毒品的來源外，使用者層面，尤其是青少年，教育機構必須擔起很重要的角色，如果在這段期間內可以有效防治，他後面的人生可以走得比較順，幾乎每一個部會都會有這個問題，每個縣市政府都有這個問題。

她說，法務部已經開始著手在受刑人，在服刑滿之前一段時間，必須要進入中途之家，開始要跟社會接軌，有新的社會關係的連結，這樣才能斷掉回到原來的那個環境。

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(中時)