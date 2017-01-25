校園毒品防制 蔡英文：反毒是一場艱難戰爭
民進黨今天中常會，教育部長潘文忠報告「校園毒品防制」。蔡英文總統形容，「反毒是一場艱難戰爭。」發言人阮昭雄轉述，會中提到，警方掌握的18到24歲的學生吸毒人口是校園掌握的10倍。
至於警方掌握18到24歲學生吸毒人口比校園掌握多出10倍，阮昭雄表示，因為警方沒有細部作身份分析，所以才會兩單位數據相差太大。
阮昭雄轉述蔡英文裁示，這些合作是跨部會、縣市、領域的合作，更重要是科技大數據分析，可以找出風險比較高對象，建立追蹤、列管的聯防機制和社會安全網。
蔡總統說，反毒確實是這次施政非常重要的項目，新政府成立後，反毒就變成是最重要的施政項目之一。不只是警政、衛生福利、中央及地方教育等機構，幾乎是整個政府要動員起來，從中央到地方，但是我們面對的是更頑強的販毒體系，以及社會的環境，讓吸毒的人口不斷增加。
蔡英文說，尤其監獄收容人，很大比例是吸毒或販毒的。出獄後再回來的比例高達7成，反覆吸毒的行為態樣，來自於環境的影響，因此非常不利於反毒。
蔡英文表示，除了執法的單位，必須從源頭去找出毒品的來源外，使用者層面，尤其是青少年，教育機構必須擔起很重要的角色，如果在這段期間內可以有效防治，他後面的人生可以走得比較順，幾乎每一個部會都會有這個問題，每個縣市政府都有這個問題。
她說，法務部已經開始著手在受刑人，在服刑滿之前一段時間，必須要進入中途之家，開始要跟社會接軌，有新的社會關係的連結，這樣才能斷掉回到原來的那個環境。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。