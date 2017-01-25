超商搶案翻轉！搶嫌翻供配合店員演出改判無罪

搶超商竟獲判無罪？楊姓男子103年間持美工刀搶劫彰化一家超商，一審被依加重強盜罪判刑7年2月，但二審大逆轉，楊男翻供表示，持刀搶超商是配合陳姓店員「自導自演」的戲碼，而陳也坦承，台中高分院改判楊無罪，並將此案移送彰化地檢署另行偵辦。

(中時)