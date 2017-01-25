春節將至 桃市府呼籲慎選安全營業場所消費

年關將至，許多民眾趁著春節長假，相約親朋好友至公共營業場所休閒及消費，桃園市政府特別提醒民眾應慎選合法安全之營業場所消費，以保障自身的安全。

經濟發展局朱松偉局長表示，為保障消費者的生命財產安全，桃園市於105年底新訂施行「桃園市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」，已配合行政院核定之「公共場所或舉辦各類活動投保責任保險適足保險金額建議方案」，要求業者提高最低保險金額，以加強消費者保障。

消費者出入卡拉OK、網咖、百貨公司、賣場等公共營業場所消費時，可注意營業場所明顯處是否有張貼或懸掛公共意外責任險之保險單，保險單內並應註明承保之保險公司名稱、投保金額及保險期間，以保障消費者權益。

此外，經濟發展局提醒業者應注意公司或商業設立登記後，營業場所仍應符合都計、建築、消防、衛生等法令規定始得營業，以確保營業場所安全，桃園市新訂「桃園市特定行業管理自治條例」，經營特定行業業者，其登記營業項目如未包括特定行業種類，應於今年9月24日前辦理變更登記，以免受罰。

(中時)