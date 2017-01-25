新手爸請假成功！霍建華過年休3天要做這件事

春節期間《如懿傳》不停工，霍建華和周迅則享有3天年假。（圖／取材自電視劇如懿傳的微博）

《如懿傳》拍攝進度滿檔，春節期間不停工。（圖／取材自胡可微博）

林心如、霍建華本月6日喜獲千金，升格新手爸媽，「華心」寶寶擁爸媽優秀基因，顏值備受矚目，而霍建華投入的電視劇《如懿傳》正密集拍攝中，就連春節期間也不停工，不過霍建華請假成功，獲得3天年假。

《如懿傳》拍攝進度滿檔，日前女星胡可也曬出「如懿傳公告」，劇組過年期間也不停工，演員與工作人員們在春節期間要一起過年，不過男女主角霍建華和周迅則享有3天年假，霍建華預計將返台與嬌妻林心如、愛女一起過節。

(中時電子報)