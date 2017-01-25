進口日核災美乃滋 太冠公司抗罰敗訴

太冠公司2014年間，進口日本核災區的美乃滋卻標示不實，遭衛福部食藥署開罰120萬元，太冠不服打行政訴訟抗罰。台北高等行政法院今(25)日認定開罰有理，判太冠敗訴。本案可上訴。

太冠公司另被控進口納豆產品使用核災區醬油包案，食藥署去年也開罰100萬元；太冠公司涉犯刑責部分，目前正由台北地檢署偵辦中。

日本東北地震5年前引發福島核災，台灣隨即禁止日本福島、群馬、櫪木、茨城、千葉等5縣巿食品輸台。2015年3月間，食藥署查獲太冠公司在2014年6月至2015年3月間申請輸入「美乃滋300g」等40項產品，但申報的製造廠地與食品實際產地不符，隱瞞實際產地為核災區，卻申報為東京及兵庫等地，依每項裁罰3萬元，共開罰120萬元。太冠公司不服食藥署處罰，訴願駁回後打行政訴訟抗罰。

台北高等行政法院審理認為，太冠公司雖有自由選擇進口產品品項的權利，但也必須遵守法規及顧及消費者權益，在知悉日本出口廠商拒絕提供實際製造地點時，仍可採取商請第三方提供公正證明、實際訪查製造廠或自產品包裝上的固有記號直接查知產地資訊，明顯怠於查證申請進口產品的實際製造地點，不能以不知產地卸責，食藥署處罰有理，判太冠公司敗訴。

(中時)