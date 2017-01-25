澳網》威家姊妹不老祕訣 小威這麼說…

小威闖進澳網4強。(美聯社)

質疑大小威廉絲「過氣」的人們，今年澳網可被姊妹倆狠狠刪了記耳光，兩人先後打入女單4強，有機會在決賽重演14年前的「姊妹鬩牆」。

大威36歲，小威35歲，對於姊妹倆老當益壯、身手不減當年的秘訣，小威廉絲提供了一個有趣的答案。

「就心智年齡來說，我9歲，薇娜絲（大威名）才8歲。」小威開玩笑說。

(中時電子報)