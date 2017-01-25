春節前走私2公噸香菇 業者獲交保

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部分不肖業者為在農曆春節錢賺一筆，以「化整為零」方式，循小三通夾帶未經准許輸入的大陸香菇入境後，再冒充台、日、韓高檔香菇販售，牟取二至四倍價差，初估不法獲利上千萬元，新北地檢署昨指揮調查局北機站、海巡署等單位查扣近2000公斤大陸乾香菇，並帶回葉姓等8名涉案人。

檢方複訊後，上午諭令葉姓、陳姓囤貨倉庫管領人20萬元交保、莊姓管領人30萬元交保；黃姓食品行負責人20萬元交保；收香菇的兩名許姓車手均5萬元交保，盧姓、曾姓等三名被告限制住居。

(中時)