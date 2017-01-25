透明組織公布清廉度 台灣位居第31

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國際透明組織（TI）今天公布「2016年貪腐印象指數」（CPI），台灣清廉度排名第31。丹麥與紐西蘭並列第1，索馬利亞墊底。

根據國際透明組織於官網公布的資料，台灣2016年以61分排名全球第31，在亞洲排在新加坡（第7名，84分）、香港（第15名，77分）與日本（第20名，72分）之後，高於南韓（第52名，53分）。

中國大陸、巴西、印度3個金磚成員同以40分並列第79名；菲律賓與泰國同以35分並列第101名。

法新社報導，國際透明組織公布的2016年貪腐印象指數，將176個國家依0到100分排名，0分代表極貪腐，100分代表極清廉，資料是根據世界銀行（World Bank）、非洲發展銀行（AfDB）、經濟學人資訊社（EIU）及其他機構。

紐西蘭與丹麥同以90分並列第1。芬蘭、瑞典、瑞士分居3到5名。

衝突頻仍的索馬利亞連續第10年墊底，南蘇丹、北韓、敘利亞分居倒數第2到第4。

分數下跌最多者為卡達，在爭取主辦2022世界盃足球賽傳出貪瀆後，得分較去年少了10分，名次也大幅下滑。（譯者：中央社陳亦偉）1060125

(中央社)