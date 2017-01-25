家暴男5大警訊 精神科醫師教你自保
台北市議員童仲彥遭妻子控訴家暴，精神科醫師王家駿今指出，家暴伴侶施暴前通常有5大徵兆，一旦發現伴侶講話大聲、手握拳頭、呼吸急促等，最好暫時離開自保。
台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會常務理事王家駿表示，家暴危險族群主要有2種，包括「反社會性人格」及「邊緣性人格違常」，從青少年、兒童時期就能看出端倪，像是從小愛打架、蹺課、偷竊、違反校規被記過，或是愛違反社會規範、無法遵守規定等行為問題。
王家駿說，臨床觀察發現，施暴者以男性居多，年齡多落在40到50歲之間，但年輕施暴者也不少見，很多患有本身有精神疾病、人格異常等問題。
家暴伴侶施暴前通常有5大徵兆，王家駿指出，像是酒喝得多、講話愈來愈大聲、表情憤怒、手握拳頭，而且呼吸變得急促等，都可能是引爆的最後一根稻草。
男女朋友、夫妻間爭吵時，一旦在吵到激烈的時候，講話比較口無遮攔，容易受到語言刺激而動手，王家駿建議，吵到氣頭上時不要用言語挑釁，可暫時離開或深呼吸，避免暴力事件發生。1060125
(中央社)
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