新加坡春到河畔 文大華岡舞團精彩獻藝

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新加坡春節期間年度盛事「春到河畔」活動即將登場，中國文化大學華岡舞團第3度受邀演出，帶來5個風格迥異的舞蹈，讓新加坡及國際旅客感受台灣風格的舞蹈文化。

「春到河畔」慶祝活動從明天起到2月4日在新加坡濱海灣浮動舞台演出。中國文化大學藝術學院舞蹈學系主任伍曼麗說，華岡舞團已第3度受邀參與「春到河畔」演出，藉由這個機會展現台灣的舞蹈文化。

中國文化大學華岡舞團這次展現多元豐富的台灣鄉土特色，結合現代舞、芭蕾舞、古典舞等元素的創新舞碼，呈現歡慶新春祥瑞的熱鬧景氣。

華岡舞團表演舞目包括展現俠客瀟灑自在個性及英雄好漢雄壯氣魄的「霹靂俠客」、凸顯年輕男女在農餘遊戲玩耍情景的「田埂輕歌」、富有台灣民間藝術特色的「歡欣鼓舞慶祥瑞」等。

這次參與演出的團體也包括來自中國大陸的重慶市歌舞團、重慶雜技藝術團。重慶市歌舞團的開場舞「鼓舞」融合現代打擊樂元素，舞者以熱情舞姿及節奏，讓觀眾感染節慶歡樂氣氛。群舞「竹枝舞」以女舞者穿梭於竹林之間優美舞姿，詮釋大陸山水畫中美妙意境。

重慶雜技藝術團則以高難度技巧，流暢的編舞，融合武術和雜技，展現力量和平衡之美，另會在豎立的五環圈中騰空翻躍穿梭，呈現扣人心弦表演。

新加坡「春到河畔」活動從1987年舉辦迄今，已邁入第31年，每年均吸引大批人潮聚集。1060125

(中央社)