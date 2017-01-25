省年菜錢認領食物包 助弱勢家庭過好年

過年前大家忙著買年貨、預備年菜，基督教救助協會今天呼籲民眾，只要省下一道年菜錢，捐款給食物銀行，就能認領一份食物包，讓弱勢家庭過個好年。

基督教救助協會表示，行政院主計處日前公布去年CPI（物價指數）上漲1.4%，以食物類漲幅較大，蔬菜、水果分別漲22.45%、18.81%，創近11年最大漲幅，「一例一休」上路更導致物價蠢蠢欲動，使1919食物銀行的物資募集與募款難度更高。

「許多弱勢家庭只求吃飽，隨便一個罐頭配一碗白飯就是一餐」，基督教救助協會表示，1919食物銀行兩個月發放一次、重達20公斤的食物包，是許多弱勢家庭重要的物資來源。

住在桃園大溪的單親媽媽阿桃，和同居男友陸續生下4名子女，兩人6年前分手後，孩子由阿桃獨力撫養，由於孩子還小，阿桃無法工作，只能依靠低收入戶與兒少補助金過活，但每月房租就要新台幣8000元，加上一家5口的生活費，讓阿桃捉襟見肘，苦不堪言。

幸好大溪慈光1919服務中心得知阿桃困境後，立刻為她申請1919食物包。阿桃說，孩子們很會吃，尤其9歲的老二，剛吃完晚餐，臨睡前就又喊肚子餓，老是問她可不可以再吃一碗飯，自從有了1919食物包後，「我們再也不用擔心沒飯吃」。

中華基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，1919食物銀行自2011年設立後，6年共服務2萬6412戶次的經濟弱勢家庭，發出12萬1680包食物包，今年也將透過全台450間1919服務中心，關心4500戶家庭，全年發送2萬7000份食物包，並設立4間區域型實體食物銀行，1間大型食物銀行園區。

現在正是採買年貨、預備年菜之際，夏忠堅也表示，過年常見到「積善之家，必有餘慶」的春聯，呼籲民眾省下一道年菜錢，只要捐款1000元，就可認領1份市價超過2500元的食物包 (含主副食與生活用品)，資助弱勢家庭1個月的基本生活物資，讓他們三餐不會斷炊，也為自己與家人多積一份福氣。1060125

(中央社)