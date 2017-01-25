助農民過好年 立委充當高麗菜推銷員

我要評比

近日高麗菜生產過剩，立法委員劉櫂豪邀集社團與善心人士購買台東高麗菜，讓農民過個好年。劉櫂豪要求農委會，落實農作登記普查。

劉櫂豪表示，高麗菜生產過剩，造成本季菜價暴跌，因此他特別邀請在地社團與善心人士，一同向台東的農民分批購買高麗菜，期待能減輕高麗菜銷路的問題。

劉櫂豪台東服務處這幾天將部落高麗菜，分送到購買者手中。劉櫂豪呼籲鄉親，近日多購買高麗菜，製作成泡菜或煮火鍋，都是冬天很好的選擇。

劉櫂豪強調，立法院開議後，他將持續積極要求農委會，落實各地農作登記普查，確實公開作物種類、面積、市場銷售狀況等相關資訊，提供農民判斷與選擇的依據。1060125

(中央社)