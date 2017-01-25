台裔旅美插畫家紐約教學 深受果粉喜愛

iPhone及iPad風靡全球。台裔旅美資深插畫家黃致彰今晚在曼哈頓蘋果門市店教授時尚插畫，吸引近百名蘋果迷上門討教、一探究竟。

來自台灣的黃致彰（Nina Edwards），在美擁有近20年插畫設計和教學經驗。畢業於紐約時裝設計學院（FIT）及獲得加州州立大學（California State University）插畫碩士學位，目前任教於普拉特藝術學院（Pratt Institute）及亨特學院（Hunter College），主授圖案授權、平面圖像設計、插畫等。

她常受邀在各大著名設計學院及藝術組織演說，去年初紐約時裝週，應邀在曼哈頓第5大道蘋果旗艦店，分享如何運用IPad和IPhone等高科技產品畫出美麗時尚插畫技巧，頗受好評。

駐紐約台北經文處去年10月推動聯合國「2030永續發展目標」，與美國環保團體合辦「2016環境藝術展」，黃致彰也是主要藝術評審之一。黃致彰晚上特別教授如何運用Procreate和Paper 53等簡易App軟體，進行自由畫圖創作，不僅有趣也實用，讓蘋果迷受益匪淺。1060125

(中央社)