台裔旅美插畫家紐約教學 深受果粉喜愛
iPhone及iPad風靡全球。台裔旅美資深插畫家黃致彰今晚在曼哈頓蘋果門市店教授時尚插畫，吸引近百名蘋果迷上門討教、一探究竟。
來自台灣的黃致彰（Nina Edwards），在美擁有近20年插畫設計和教學經驗。畢業於紐約時裝設計學院（FIT）及獲得加州州立大學（California State University）插畫碩士學位，目前任教於普拉特藝術學院（Pratt Institute）及亨特學院（Hunter College），主授圖案授權、平面圖像設計、插畫等。
她常受邀在各大著名設計學院及藝術組織演說，去年初紐約時裝週，應邀在曼哈頓第5大道蘋果旗艦店，分享如何運用IPad和IPhone等高科技產品畫出美麗時尚插畫技巧，頗受好評。
駐紐約台北經文處去年10月推動聯合國「2030永續發展目標」，與美國環保團體合辦「2016環境藝術展」，黃致彰也是主要藝術評審之一。黃致彰晚上特別教授如何運用Procreate和Paper 53等簡易App軟體，進行自由畫圖創作，不僅有趣也實用，讓蘋果迷受益匪淺。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。