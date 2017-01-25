春節除舊佈 新國光花市不打烊
農曆春節不打烊！配合民眾過年除舊布新的習慣，由大里區農會經營的國光花市連續12天不打烊，提供應景花卉、農產品供民眾選擇，而在年節花卉部分，象徵大吉大利的金桔盆栽今年供貨大減，想選購、動作要快。
迎接農曆新年，國光花市顯得喜氣洋洋，各式蘭花、應景草花供消費者選擇，業者劉景亮表示，受暖冬因素影響，今年魚池地區生產的虎頭蘭開花時序不一，甚至有「消苞」現象，產量較往年少，但價格仍持平。
此外，帶有吉祥、喜慶含意的蝴蝶蘭最受民眾喜愛，業者洪長勇說，今年蝴蝶蘭開花期提早約2周，目前銷售情況不錯，因應民眾需求，從小而美的每盆250元、到精緻豪華的一盆3000員都有。至於應景的金桔盆栽今年貨量只有5成。
大里區農會總幹事朱晉明指出，配合民眾採購需求，國光花市即日起至2月1日不打烊，但因越靠近春節、花卉價格波動越大，想採買的民眾要趁快。
(中時)
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