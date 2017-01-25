恐嚇砸店威脅店家 四海幫陳子俊遭訴

因涉嫌率黑衣人圍堵香港社運人士黃之鋒而遭警逮捕的四海幫海巨堂堂主陳子俊，平常出沒新北市雙和地區、北市中山區等地，涉嫌經常率眾砸店鬧事、暴力討債、恐嚇，甚至還在樂華夜市裡夥同幫重毆打攤販。新北地檢署今依組織犯罪等罪嫌，將陳子俊及邊姓、張姓男子起訴。

至於陳子俊涉及機場聚眾鬧事部分，目前仍由桃園地檢署偵辦中。

(中時)